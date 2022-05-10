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16:13, 10 мая 2022 года

Внимание и поздравления – каждому ветерану

В Орловской области на данный момент проживают 114 ветеранов Великой Отечественной войны.


Виктор Баранов ушел на фронт, когда ему еще не было 17 лет - в 1944 году. Служил механиком, подвозил боеприпасы, оборудование. Виктор Сергеевич дважды был ранен - не тяжело. Говорит, что сильнее болит сердце, которое хорошо помнит страшные дни войны. А Илья Ефремов военную шинель надел еще в 1940 году, но на фронт попал в 1944-м. Служил авиационным техником - приводил в порядок перед вылетом знаменитые Ил-2. Одного Победа застала в Праге, другого - под Берлином. С тех пор этот светлый день – главный праздник. В преддверии 9 мая ветеранов с праздником поздравил Леонид Музалевский. 
 
Леонид Музалевский, секретарь РО партии «Единая Россия»: «Мы счастливое поколение, которое еще может общаться с теми героями, которые освободили нашу страну от коричневой чумы - от фашизма. Я сегодня искренне хотел всех жителей и особенно ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны поздравить с этим прекрасным праздником, этим общим праздником Днем Победы!».
 
Поздравили ветеранов с праздником и активисты движения «Волонтеры Победы». Они передали им письма и поздравления от молодежи.
 
Кроме подарков, писем и теплых слов, ветераны услышали и песни военных лет - концерты были организованы прямо во дворах, где они живут. Отдавая четь ветеранам, юнармейцы и ребята из военно-патриотического клуба «Наследие» прошли парадом. 
 
Праздник Победы в эти дни царил на площадях, в парках и скверах, и в каждом доме - потому что у каждого орловца есть дед или прадед, достойный памяти и благодарности.



Мария Семак


 
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