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15:34, 10 мая 2022 года

В Орле открылась фотовыставка «НАТО. Хроника жестокости»

Такие выставки открылись сегодня во всех субъектах России.


В Орле можно видеть фотосвидетельства военных действий Североатлантического альянса. В Орловском краеведческом музее открылась фотовыставка «НАТО. Хроника жестокости».
 
В экспозиции представлены снимки, сделанные во время боевых действий в 1990-х годах, войнах в Ираке и Афганистане в 2000-х годах, конфликте в Сирии в 2010-х годах, а также подтверждающие сотрудничество НАТО и Украины в наши дни.
 
Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Мы хорошо знаем, что именно этим было продиктовано очень сложное, но необходимое решение главы государства, президента Российской Федерации Владимира Путина о начале Специальной военной операции - защитить Россию, защитить историческую правду, защитить историческую память».



Мария Семак


 
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