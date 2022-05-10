Орловец Максим Голиков выступит на чемпионате России по боксу

Путевку на чемпионат страны орловский боксер завоевал на чемпионате ЦФО.

Студент «Училища олимпийского резерва» Максим Голиков выступит на чемпионате России по боксу. Как сообщает информационный портал Управления физической культуры и спорта Орловской области, путевку на чемпионат страны орловский боксер завоевал на чемпионате ЦФО среди мужчин, который недавно завершился в Воронеже.

Помимо Максима участие в соревнованиях приняли и другие орловские боксёры. Бронзовыми призёрами стали Валерий Мешков, Андрей Андрияхин и Александр Караваев.



Фото: Официальный информационный портал Управления физической культуры и спорта Орловской области

