Главная » Новости



10:15, 11 мая 2022 года Сегодня в Орле отключают горячую воду Это касается потребителей ТЭЦ.





Сегодня в Орле без горячей воды останутся дома, которые снабжаются теплоносителем от ТЭЦ. Там приступают к гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Ограничения затронут Северный, Железнодорожный, Советский и частично Заводской районы. Точные адреса есть на официальном сайте компании. Энергетики просят жителей соблюдать осторожность и не подходить к траншеям, местам земляных работ и выхода сетевой воды и пара. О возможных утечках необходимо сообщать по телефону 55-29-74. Работы продлятся до 24 мая включительно.





Юлия Сулим





Новости СМИ2