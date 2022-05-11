Сегодня в Орле отключают горячую воду

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10:15, 11 мая 2022 года
Сегодня в Орле отключают горячую водуЭто касается потребителей ТЭЦ.
Сегодня в Орле без горячей воды останутся дома, которые снабжаются теплоносителем от ТЭЦ. Там приступают к гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Ограничения затронут Северный, Железнодорожный, Советский и частично Заводской районы. Точные адреса есть на официальном сайте компании.
Энергетики просят жителей соблюдать осторожность и не подходить к траншеям, местам земляных работ и выхода сетевой воды и пара. О возможных утечках необходимо сообщать по телефону 55-29-74. Работы продлятся до 24 мая включительно.
Юлия Сулим