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10:17, 11 мая 2022 года

«Созвездие Орла» пополнилось новыми звездами

Всеволод Грязнов и Иван Хмелёв стали победителями межрегиональных соревнований «Курский CanSat-2022». С юными конструкторами познакомилась корреспондент ГТРК «Орел» Анна Вайсергисер.


Учащиеся образовательного центра «Созвездие Орла» Всеволод Грязнов и Иван Хмелёв приняли участие в межрегиональных соревнованиях «Курский CanSat-2022». Ребята легко разбирают спутник и знают все его составляющие, а также то, как его запрограммировать на безаварийный полет и возвращение на землю. Их первая собранная ракета отрывалась от земли на двести метров. Ребята доработали ее, теперь она взлетает на километр. 
 
В общей сложности обучение и защита проектов длилась несколько месяцев. В итоге они завоевали первое место. Впереди у ребят - чемпионат России. 
 
«Созвездие Орла» также гордится еще одним своим учеником. Давид Мурадян показал лучший результат в цифровых соревнованиях «Кибердром». Его дрон пролетел быстрее всех. Теперь Давид представит Орловщину на следующем этапе соревнований в Подмосковье.
 
О робототехнике и дронах ребята узнали, пройдя профильную смену в образовательном центре «Созвездие Орла». Направление робототехника пользуется популярностью у школьников. Его оставят в программе следующего учебного года. Также планируют запустить программу когнитивных исследований - осваивать будут искусственный интеллект и нейролингвистику. Помимо физико-математического класса откроют еще один - химико-биологическое направление. Для обучения планируют набрать 24 человека. Зачисление состоится по результатам государственной итоговой аттестации. По профильным предметам у выпускника должны быть пятерки или четверки.


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Анна Вайсергисер


 
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