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21:40, 10 мая 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Весна Победы. Воспоминания ветеранов. - Фронтовые мгновенья. Орловский фотограф дошел до Берлина. Историю глазами Евгения Тимофеева можно увидеть в краеведческом музее. - Жизнь без детства. Как выживали дети войны, из первых уст узнала корреспондент ГТРК «Орел» Эва Стасюлевич.

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