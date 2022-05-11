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9:45, 11 мая 2022 года Почетный гражданин Орла и легендарный тренер Юрий Семин празднует 75-летие Его футбольный путь начался на Орловщине.





11 мая Почетному гражданину Орла и легендарному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 75 лет. Спортивный путь специалиста начался именно на Орловщине.



Семин переехал в Орел вместе с семьей из Оренбурга (тогда – Чкалов) в трехлетнем возрасте. Здесь же Юрий Павлович начал заниматься футболом в школе «Локомотива», в дальнейшем переименованного в «Спартак». Он и стал первым клубом в игровой карьере Семина.



Юрий Семин – один из самых титулованных тренеров в истории отечественного футбола. Со столичным «Локомотивом» он трижды выигрывал Чемпионат России, шесть раз поднимал над головой Кубок страны.





Орловское Информбюро





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