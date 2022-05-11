Главная » Новости



10:35, 11 мая 2022 года Орловские спасатели уничтожили свыше двухсот боеприпасов времен войны Большая часть опасных находок была обезврежена возле села Кривцово Болховского района.





За четыре праздничных дня орловские спасатели уничтожили 234 взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны, – сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области. 7 мая 221 предмет был обезврежен возле села Кривцово Болховского района. На следующий день специалисты обезвредили авиабомбу ФАБ-100, найденную в промзоне в Орловском муниципальном округе.





Фото: ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро





Новости СМИ2