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11:00, 11 мая 2022 года

Орловские полицейские сорвали распространение около 130 граммов героина и метадона

В попытке сбыта запрещенных веществ подозревают двух молодых граждан одной из республик ближнего зарубежья.


В Орле полицейские пресекли распространение 120 разовых доз героина и метадона общей массой порядка 130 граммов, – сообщили в УМВД России по Орловской области. В преступлении подозреваются двое граждан одной из республик ближнего зарубежья 1995 и 1996 годов рождения.

Парней задержали в Советском районе благодаря оперативной информации. При личном досмотре оперативники обнаружили и изъяли 61 полимерный сверток с наркотиками. В автомобиле молодых людей полицейские нашли еще 59 разовых доз запрещенных веществ. Лабораторная проверка показала, что из незаконного оборота изъято около 112 граммов героина и порядка 17 граммов метадона.


На время расследование подозреваемые отправлены в СИЗО.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области


Орловское Информбюро


 
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