Главная » Новости



11:00, 11 мая 2022 года Орловские полицейские сорвали распространение около 130 граммов героина и метадона В попытке сбыта запрещенных веществ подозревают двух молодых граждан одной из республик ближнего зарубежья.





В Орле полицейские пресекли распространение 120 разовых доз героина и метадона общей массой порядка 130 граммов, – сообщили в УМВД России по Орловской области. В преступлении подозреваются двое граждан одной из республик ближнего зарубежья 1995 и 1996 годов рождения.



Парней задержали в Советском районе благодаря оперативной информации. При личном досмотре оперативники обнаружили и изъяли 61 полимерный сверток с наркотиками. В автомобиле молодых людей полицейские нашли еще 59 разовых доз запрещенных веществ. Лабораторная проверка показала, что из незаконного оборота изъято около 112 граммов героина и порядка 17 граммов метадона.





На время расследование подозреваемые отправлены в СИЗО.



Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро





Новости СМИ2