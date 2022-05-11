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11:33, 11 мая 2022 года 39 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 6 пациентов госпитализированы.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 11 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 39 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализированы 6 человек.



Болезнь победили еще 28 жителей региона. Никто не скончался. Всего с начала пандемии от COVID-19 в области умерло 1 912 человек.





Орловское Информбюро





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