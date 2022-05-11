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12:00, 11 мая 2022 года В Орле продолжается противоклещевая обработка общественных территорий Орловцев настоятельно просят не посещать парки и скверы в течение трех суток после проведения акарицидных мероприятий.





Противоклещевые обработки общественных территорий в Орле продолжаются, – сообщили в мэрии. В ближайшее время акарицидные мероприятия запланированы в скверах Дворянское гнездо, Гуртьева, Орлята, Тургенева, Бунина, Комсомольский; парках Разградский, Семинарский, Ботаника, Победы, Орловская крепость; в Историко-литературного квартале, на бульваре Молодежи; на территории Медведевского леса и озера Светлая Жизнь.



После противоклещевой обработки территорию обносят сигнальной лентой и развешивают информационные уведомления. Специалисты настоятельно просят не игнорировать предупреждения и отказаться от посещения обработанных территорий на трое суток.





Орловское Информбюро





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