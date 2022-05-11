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11:57, 11 мая 2022 года В Орле открылась выставка «По купринским местам» Экспозицию из фондов объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области можно увидеть в орловском музее Тургенева.





В Орле из Пензы привезли выставку, посвященную Александру Куприну. В экспозиции представлены современные фотографии тех мест, которые неразрывно связаны с именем писателя.



Посетители прогуляются от Наровчата, где родился классик, до Парижа. Если расшифровать фотографии, обязательно захочется перечитать Куприна - его очерки и рассказы о Финляндии, Франции, Балаклаве и других городах и странах, в которых жил писатель. Также на выставке представлены рисунки победителей конкурса «Гранатовый браслет», который проводится уже 22 года.



Елена Кузнецова, научный сотрудник объединенного литературного музея И.С. Тургенева: «Здесь прекрасные работы, выполненные в различных стилях. Представлена книжная графика, уникальные работы из бересты, а также живопись - портрет Куприна».

На выставке собраны фотографии пензенского журналиста Сергея Пономарёва и сотрудницы Пензенского литературного музея Татьяны Каймановой. Побывать в купринских местах можно будет до 23 мая.





Эва Стасюлевич





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