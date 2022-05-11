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12:25, 11 мая 2022 года В Орле вандалы осквернили памятный знак защитнику Дома Павлова Мемориал уже приведен в порядок. Полицейские ищут злоумышленников.





В Орле неизвестные раскрасили памятный знак защитнику Дома Павлова Илье Воронову. Акт вандализма произошел в минувшие выходные. Коммунальщики уже восстановили внешний вид мемориала, полицейские ищут злоумышленников.



Илья Васильевич Воронов родился в деревне Глинки Шаблыкинского района. В Сталинградской битве потерял ногу и был комиссован. Он чудом остался жив, перенеся множество операций в госпиталях. Награжден многими орденами и медалями. В Орле в его честь названа улица в Северном районе города. Там же располагается и мемориал.



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Антон Киселёв





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