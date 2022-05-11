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12:59, 11 мая 2022 года В Орле стартовал IV открытый фестиваль детских и юношеских театральных коллективов «Счастливый билет» Среди участников есть и москвичи.





Сегодня в Орле стартовал IV открытый фестиваль детских и юношеских театральных коллективов «Счастливый билет». В течение трех дней на сцене областного Центра народного творчества и Дома творчества №3 будут выступать коллективы театральных кружков, студий, детских кукольных театров. В фестивале также примут участие и инклюзивные коллективы.



Всего покажут 19 постановок, и 10 литературных композиций. Юные актеры из других регионов представят свои работы в онлайн-формате.

Евгения Кузякина, директор Дома творчества № 3 г. Орла: «В номинации онлайн принимают участие представители Москвы и Московской области. Фестиваль у нас открытый, и какой статус он приобретет, знаем только по участникам. В этом году у нас есть представители других регионов. А так, конечно, в городе очень много творческих коллективов».





Татьяна Тимохина





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