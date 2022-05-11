Главная » Новости



14:10, 11 мая 2022 года На Красном мосту в Орле началась установка крана «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22» в ближайшее время приступит к продолжению реконструкции главной городской переправы.





На Красном мосту в Орле началась установка крана, – сообщили в городской администрации. Ожидается, что «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22» в ближайшее время приступит к продолжению реконструкции главной городской переправы. Работы компания начнет с возведения двух временных переправ – пешеходной и коммуникационной.





Фото: пресс-служба мэрии Орла





Орловское Информбюро





Новости СМИ2