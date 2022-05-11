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14:55, 11 мая 2022 года Орловские спасатели ловили павлина В минувшие выходные сотрудники МЧС дважды выезжали на помощь животным.





В минувшие праздничные дни помощь спасателей потребовалась не только людям, но и животным. Дважды сотрудники орловского управления МЧС выезжали на помощь братьям нашим меньшим. Работа на улице Куйбышева в Орле оказалась для специалистов рядовой – им пришлось вытаскивать собаку, провалившуюся в подвал.



Необычным получился вызов на улицу Московскую, где жителям многоквартирного дома понадобилась помощь с павлином, разгуливающим по подъезду. Спасатели поймали экзотическую птицу и передали орнитологам, – сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.





Орловское Информбюро





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