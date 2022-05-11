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13:00, 11 мая 2022 года В лицее №1 города Орла провели открытый урок-размышление «Письма о добром» На уроке присутствовали губернатор Орловской области Андрей Клычков и командир ОМОН Управления Росгвардии по Орловской области Андрей Филин, а также бойцы специального отряда быстрого реагирования.





В лицее №1 города Орла провели открытый урок-размышление «Письма о добром». Этому мероприятию предшествовала акция «Письмо солдату» - орловские школьники отправили сотни писем бойцам, участвующим в спецоперации на Украине. В письмах - слова благодарности, пожелания вернуться живыми и здоровыми. И сегодня участники урока поделились своими мыслями о том, какую роль играло раньше и играет сегодня рукописное письмо, обсудили значимость и важность эпистолярного жанра в литературе.



Бойцы, присутствующие на мероприятии, вручили учащимся лицея деревянный танк, который военнослужащие - наши земляки – сделали своими руками для орловских ребят в благодарность за их теплые слова поддержки. Теперь этот танк будет храниться в школьном музее лицея.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы рассуждаем иногда, наверное, не имея возможности проверить, посмотреть, какое оно, новое поколение. Мы, говорим, что оно испорчено интернетом, испорчено жизнью. Но практика показывает, что оно - настоящее. И в сложные моменты, в сложные минуты наши дети и молодежь проявляют свои лучшие качества». Андрей Филин, командир ОМОН Управления Росгвардии по Орловской области: «Подрастающее поколение пишет и поддерживает бойцов в такую нелегкую минуту, и когда читаешь эти письма, понимаешь, что это все не зря. Движемся в нужном направлении, понимаем, что так должно быть и будет, и победа будет за нами».





Анна Вайсергисер





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