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16:00, 11 мая 2022 года Орловский боксер Эдуард Трояновский претендует на пояс чемпиона России Поединок Трояновского и крымчанина Рустема Меметова состоится уже завтра, 12 мая.





Орловский боксер Эдуард Трояновский проведет титульный поединок за звание чемпиона России в первом полусреднем весе. Соперником Трояновского будет Рустем Меметов из Симферополя.



41-летний Трояновский за карьеру одержал 29 побед и потерпел 3 поражения. 31-летний Рустем Меметов имеет в активе 8 побед при двух поражениях.



Бой состоится 12 мая в Москве. Начало – в 20:00.





Орловское Информбюро





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