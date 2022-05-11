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15:45, 11 мая 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- В орловском лицее провели открытый урок «Письма о добром». На уроке присутствовали губернатор Орловской области Андрей Клычков и бойцы специального отряда быстрого реагирования.



- В Орле вандалы осквернили памятный знак защитнику защитнику Сталинграда. Полицейские ищут злоумышленников.



- В Орле открылась фотовыставка «НАТО. Хроника жестокости». На фото - факты деятельности Североатлантического альянса.



- В Орловский онкодиспансер поступил новый компьютерный томограф.



- «Счастливый билет» в творчестве. Сегодня в Орле стартовал открытый фестиваль детских и юношеских театральных коллективов.



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