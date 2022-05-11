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15:53, 11 мая 2022 года Тепличный комплекс, расположенный под Орлом, готов снабдить жителей региона качественными и недорогими овощами Как выращивают экологически чистый и вкусный продукт, узнала корреспондент ГТРК «Орел» Елизавета Капырина.





Свежие томаты и огурцы могут быть на столах орловцев круглый год. Для этого в регионе работают три масштабных тепличных комплекса. Культуры выращиваются без почвы, благодаря малообъемной технологии на искусственных субстратах при помощи питательных растворов. Россельхознадзор строго следит за содержанием тяжелых металлов и пестицидов.



За общий цикл производства, с октября по июль, с одного квадратного метра снимают до 55 килограммов абсолютно чистого экологического продукта. Кстати, опыление растений происходит с помощь шмелей. Они помогают повысить качество и урожайность продукта. В наше время без их работы уже не обходятся современные тепличные комплексы.



Николай Саган, главный агроном агропромышленной компании: «Для защиты растений от болезни и вредителей мы используем только биологический материал, никакой химии не используем, поэтому растения живые и здоровые».

Современные тепличные комплексы это сложный технологический процесс. К каждому растению подведена капельница, а управление полностью доверено компьютеру. Время выращивания огурца - от семени до плода - 45 дней, томаты растут 110 дней.



Наши овощи активно продаются через крупные и мелкие торговые сети в Орловской области. Это 60 процентов. Остальное уходит в соседние регионы. Руководство старается минимизировать рост себестоимости продукта, чтобы ценник в магазине не повышался.



Гарик Цатурян, генеральный директор агропромышленной компании: «Основной объем мы делаем на регион, где мы находимся, потому что мы здесь построились, чтобы обеспечить эту область продукцией качественной, чтобы население могло получить качественный биологический продукт и по цене ниже импортной продукции». Александр Шалимов, руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области: «В планах дальнейшее развитие наших тепличных комбинатов, в том числе и за счет увеличения их мощностей и строительство новых комплексов. Новых игроков в ближайшее время пока не предвидится на нашем рынке, но те предприятия, которые работают, рассматривают возможность увеличения своих мощностей».

В данный момент производство конкретного тепличного комплекса работает в полном объеме. Общая площадь 7,5 гектаров. В нем трудится около 120 человек, и все стоят на страже продовольственной безопасности нашего региона.





Елизавета Капырина





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