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16:35, 11 мая 2022 года В Орле супругов подозревают в краже горючего Бензин мужчина оплатил по корпоративной топливной карте, которую его жена не сдала при увольнении из организации.





В Орле полицейские расследуют уголовное дело о краже горючего с АЗС, совершенную с помощью корпоративной топливной карты. Ущерб составил порядка 22 тысяч рублей.



Как выяснили полицейские, бензин приобрел таксист. Выяснив его личность, правоохранители узнали, что карту мужчине отдала его супруга. Уволившись из компании несколько лет назад, женщина сохранила платежное средство у себя.



Подозреваемые возместили ущерб. Суда они будут дожидаться под подпиской о невыезде, – сообщили в УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро





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