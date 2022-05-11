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16:56, 11 мая 2022 года

В Орловской области продолжается голосование по выбору объектов для благоустройства в 2023 году

Сделать выбор можно до 30 мая.


В муниципалитетах продолжается голосование за объекты благоустройства на онлайн-платформе. В настоящее время 18 718 жителей региона выбрали самые значимые объекты благоустройства. Наиболее активными стали жители Колпнянского, Краснозоренского и Троснянского районов.

До 30 мая орловцы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» могут выбрать общественные территории для благоустройства на 2023 год. На голосование выставлен 71 объект, в том числе пять – в областной столице.

В этом году период проведения рейтингового голосования стал еще больше – с 35 дней он увеличен до 47 дней, что дает возможность муниципалитетам провести голосование с максимальным вовлечением жителей.

Чтобы проголосовать, достаточно иметь аккаунт на портале госуслуг. Кроме того, весь период голосования, с 15 апреля по 30 мая, в регионе работает большой корпус волонтеров, которые готовы помочь проголосовать орловцам через специальные устройства. Принять участие в рейтинговом голосовании могут жители региона в возрасте от 14 лет.


Для информирования населения работает телефон горячей линии 8 (4862) 78-39-39.


Орловское Информбюро


 
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