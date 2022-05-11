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17:22, 11 мая 2022 года На территории Орловского сталепрокатного завода посадили саженец - потомок Тургеневского дуба Саженец дуба был подарен ОСПАЗу руководством Государственного мемориального и природного музея-заповедника И.С.Тургенева в честь празднования 55-летнего юбилея завода.





Сотрудники Орловского сталепрокатного завода посадили саженец, который является потомком Тургеневского дуба. Саженец был доставлен накануне непосредственно из музея-заповедника «Спасское-Лутовиново». Для посадки было выбрано специальное место на центральной аллее предприятия. Торжественное мероприятие по высадке завершало ежегодный общезаводской субботник. «Так совпало, что в этом году свой юбилей празднует не только наш завод, но и музей-заповедник «Спасское-Лутовиново». Ему исполняется 100 лет. Получить такой подарок почетно и ответственно. Думаю, наш дружный коллектив с честью справится с заботой о потомке знаменитого на всю Россию дуба. Приятно осознавать, что частичка литературной Орловщины есть теперь и на Орловском сталепрокатном заводе», - комментирует директор предприятия Алексей Ереничев.

Фото – пресс-центр ОСПАЗ





Орловское Информбюро





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