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21:40, 11 мая 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В орловском лицее провели открытый урок «Письма о добром». На уроке присутствовали губернатор Орловской области Андрей Клычков и бойцы специального отряда быстрого реагирования.

- В Орловский онкодиспансер поступил новый компьютерный томограф. Теперь исследования будут проводиться быстрее и эффективнее.

- Тепличный комплекс, расположенный под Орлом, готов снабдить жителей региона качественными и недорогими овощами.



- Почетный гражданин Орла и легендарный тренер Юрий Семин празднует 75-летие. Его футбольный путь начался на Орловщине.

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