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21:40, 11 мая 2022 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- В орловском лицее провели открытый урок «Письма о добром». На уроке присутствовали губернатор Орловской области Андрей Клычков и
бойцы специального отряда быстрого реагирования.
- В Орловский онкодиспансер поступил новый компьютерный томограф. Теперь исследования будут проводиться быстрее и эффективнее.
- Тепличный комплекс, расположенный под Орлом, готов снабдить жителей региона качественными и недорогими овощами.
- Почетный гражданин Орла и легендарный тренер Юрий Семин празднует 75-летие. Его футбольный путь начался на Орловщине.
Вести-Орёл