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6:39, 12 мая 2022 года На Орловщине состоится региональный чемпионат «Абилимпикс» В рамках соревнований участники, имеющие ограниченные возможности здоровья, продемонстрируют профессиональные навыки по 20 компетенциям.





В Орловской области с 23 по 27 мая пройдет региональный этап чемпионата «Абилимпикс» – профессионального соревнования между людьми с инвалидностью. Турнир будет организован в очном формате на площадках 13 образовательных учреждений и одной некоммерческой организации, – сообщает региональный информационный портал. К участию в региональном чемпионате «Абилимпикс» приглашаются лица с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 лет.



Соревнования проводятся по 20 компетенциям, среди которых: «Администрирование баз данных», «Веб-дизайн», «Разработчик виртуальной и дополненной реальности», «Поварское дело», «Медицинский и социальный уход», «Учитель начальных классов», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Психология», «Торговля», «Швея» и другие. Впервые в этом году проводятся соревнования по региональной компетенции «Юриспруденция».





Орловское Информбюро





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