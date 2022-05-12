Парк Победы в Орле примет масштабные соревнования по спортивному ориентированию

21 мая
в парке Победы в Орле пройдут Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут – 2022». Об этом сообщает
региональный информационный портал. Старт первых групп намечен на 12:00. Победителей ждут традиционные медали, дипломы и памятные призы. В соревнованиях планируется участие около тысячи жителей городов и районов Орловской области.
Мандатная комиссия работает с 17 мая по 19 мая с 10:00 до 18:00
и 20 мая с 10:00 до 13:00
по адресу: г. Орел ул. Маринченко, 9-б, «СШОР № 10»
. Тел./факс: 8(4862) 33-56-24
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