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7:44, 12 мая 2022 года

Парк Победы в Орле примет масштабные соревнования по спортивному ориентированию

«Российский Азимут – 2022» пройдет 21 мая. Планируется участие около тысячи орловцев.


21 мая в парке Победы в Орле пройдут Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут – 2022». Об этом сообщает региональный информационный портал. Старт первых групп намечен на 12:00. Победителей ждут традиционные медали, дипломы и памятные призы. В соревнованиях планируется участие около тысячи жителей городов и районов Орловской области.

Мандатная комиссия работает с 17 мая по 19 мая с 10:00 до 18:00 и 20 мая с 10:00 до 13:00 по адресу: г. Орел ул. Маринченко, 9-б, «СШОР № 10». Тел./факс: 8(4862) 33-56-24.



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