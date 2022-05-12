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8:17, 12 мая 2022 года В Орле традиционно организуют подростковые экоотряды Подработать могут ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации.







В Орле с 1 по 30 июня организуют работу подростковых экоотрядов, – сообщили в городской администрации. Особо подчеркивается, что на работу будут приниматься только несовершеннолетние граждане, находящиеся в сложной жизненной ситуации: дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, дети из малообеспеченных семей и так далее. Рабочая смена – два с половиной часа. Набор в экоотряды проведет МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла», начиная с 23 мая, по адресу: Наугорское шоссе, 27а, 3 этаж, каб. 3 . Соискателям потребуется полный набор документов, необходимых в трудоустройстве.





Орловское Информбюро





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