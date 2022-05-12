На Орловщине снижается оборот фальшивых рублевых купюр

За первые три месяца текущего года в банковской системе региона выявили 20 поддельных банкнот Центробанка РФ.

В Орловской области отмечается тенденция к снижению числа выявленных поддельных купюр. Как сообщили в местном отделении Центробанка, за первые три месяца текущего года в банковской системе региона выявили 20 поддельных рублевых банкнот, что на четыре купюры меньше, чем год назад.

Наиболее популярны у фальшивомонетчиков банкноты крупного номинала. Было выявлено 12 пятитысячных и 5 двухтысячных купюр. Также обнаружено 3 тысячерублевые подделки. Кроме того, были выявлены 2 фальшивые банкноты номиналом 100 долларов США.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области