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9:14, 12 мая 2022 года «Традиции Святой Руси» – в Вятском Посаде V Международный фестиваль православной культуры и народного искусства пройдет с 13 по 15 мая.





С 13 по 15 мая на территории Духовно-православного центра «Вятский Посад» пройдёт V Международный фестиваль православной культуры и народного искусства «Традиции святой Руси». Фестиваль посвящен 90-летию схиархимандрита Илия.



Все три дня гостей ждут выставки ремесел и концерты народных коллективов, а также другие тематические мероприятия. С подробной программой можно ознакомиться на сайте «Вятского Посада».





Орловское Информбюро





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