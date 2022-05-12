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9:59, 12 мая 2022 года

В Орле чествовали лучших педагогов региона

Накануне прошла торжественная церемония закрытия региональных этапов всероссийских конкурсов профессионального педагогического мастерства.


11 мая в ОГАУ им. Н. В. Парахина состоялась торжественная церемония закрытия региональных этапов всероссийских конкурсов профессионального педагогического мастерства. Награды получили лучшие работники сферы образования Орловщины. Педагогов чествовали губернатор Андрей Клычков, председатель областного совета Леонид Музалевский, член Совета Федерации ФС РФ Василий Иконников, депутат Госдумы РФ Ольга Пилипенко, – сообщают пресс-службы главы региона и областного заксобрания.

В этом году в региональных этапах конкурсов приняли участие 150 педагогических работников. В списке награжденных – педагоги из Орла, Малоархангельского района и города Болхова, Орловского муниципального округа и города Ливны. Абсолютными победителями стали:

• конкурс «Учитель года» – учитель физической культуры гимназии № 34 города Орла Николай Трошин;

• конкурс «Воспитатель года» – воспитатель детского сада № 91 города Орла Анастасия Волчёнкова;

• конкурс «Сердце отдаю детям» – педагог дополнительного образования Дворца пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина Марина Полухина;

• конкурс «Социальный педагог года» – социальный педагог Центра развития ребенка – детский сад № 24 города Орла Светлана Ильина;

• конкурс «Педагогический дебют» – учитель-дефектолог Орловской общеобразовательной школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Виктория Галкина, учитель истории и обществознания школы № 52 города Орла Дарья Медведева.

Подробный материал о событии смотрите в ближйших выпусках «Вести-Орел».



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Анастасия Волчёнкова поставила шах и мат всем остальным участникам регионального этапа конкурса «Воспитатель года России–2022»



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