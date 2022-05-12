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11:29, 12 мая 2022 года

Российским военным передали десятитонную посылку от Орловской области

Уже скоро наш регион отправит новую партию помощи.


Российским военным, задействованным в специальной военной операции на территории Украины, передали 10 тонн необходимых вещей, собранных жителями Орловской области, – сообщил в социальных сетях губернатор Андрей Клычков. Также глава региона заявил, что уже скоро в расположение наших войск отправится новая, пятитонная, партия груза.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Вчера на линию фронта доставлена новая посылка для военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. В этот раз жители Орловской области собрали 10 тонн продуктов и необходимых товаров, которые мы доставили на двух машинах. В списке – продукты питания, медикаменты, сигареты, влажные салфетки, которые в преддверии лета стали особенно необходимы, и так далее. По просьбе подразделений ВДВ закуплены и переданы 20 генераторов, ещё 10 будут приобретены в ближайшее время и также отправятся к месту дислокации наших солдат. Кроме того, совсем скоро отправим ещё 5 тонн груза, в том числе необходимые товары по линии ВДВ и спецназу ГРУ. Благодарю всех орловчан за всестороннюю помощь российским бойцам. Спасибо всем, кто не остаётся в стороне, чувствует душевный порыв поддержать наших ребят. Как и прежде, буду держать вас в курсе событий».

Видео: соцсети Андрея Клычкова


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