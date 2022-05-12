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11:28, 12 мая 2022 года

Как предупредить поллиноз у детей. Советы аллерголога-иммунолога

С врачом детской поликлиники №3 беседовала корреспондент ГТРК «Орел» Елена Литинская.


Многие думают, что весенняя аллергия начинается тогда, когда расцветают деревья. Однако врачи говорят, что первая пыльца появляется, когда почки лопаются.

Календарь у аллергии такой: начало весны, как правило, апрель - цветение березы и других деревьев; середина июня и далее - цветение луговых трав; осень - реакция на сорные травы. По этому календарю вырастает количество пациентов к детскому аллергологу Андрею Васильеву. Жалобы и симптомы почти одинаковые.

Андрей Васильев, врач аллерголог-иммунолог детской поликлиники №3: «Это, конечно же, заложенность носа, насморк, приступы чихания, гиперемия и зуд глаз, слезотечение. Это основная симптоматика. Возможны случаи отека лица и ангионевротического отека».

Еще одна беда весны, особенно дождливой - обострение бронхиальной астмы.

А причиной астмы зачастую бывает аллергия. Поэтому чем раньше ребенку сделать пробы на аллерген, тем лучше. Это кожные пробы или анализ крови. А уже зная причину, можно готовиться к встрече с ней, применяя барьерные спреи и другие способы минимизировать контакт с аллергеном.

Андрей Васильев, врач аллерголог-иммунолог детской поликлиники №3: «Я всегда говорю: где-то за 2-3 недели до возможного появления симптоматики, придите на прием к аллергологу, вашему доктору, чтобы расписать лечение. И чтобы не купировать саму симптоматику, а в какой-то степени предупредить её».

Лечиться аллергия только одним методом - аллерген-специфической иммунотерапией, которую дети называют прививкой. Выполняется эта вакцинация, как правило, в условиях стационара. Пациенту в возрастающих дозировках вводят тот аллерген, на который он реагирует.

Татьяна Леонтюк, врач аллерголог-иммунолог НКМЦ им. З.И.Круглой: «Мы так приучаем организм не реагировать и провоцируем выработку блокирующих антител, чтобы человек, выходя на открытый воздух или в запыленное помещение, мог просто не реагировать на аллерген».

Так называемая вакцинация от аллергена проводиться раз в год на протяжении пяти лет. Этого, как правило, достаточно, чтобы весну, а также лето и осень пациенты встречали без страха и комфортно.


Елена Литинская


 
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