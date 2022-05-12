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12:14, 12 мая 2022 года На Орловщину придут грозы и шквалистый ветер Непогода ожидается с сегодняшнего вечера.





ГУ МЧС России по Орловской области предупреждает жителей региона о надвигающейся непогоде. По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21:00 12 мая по 21:00 13 мая на территории региона ожидается переменная облачность, ночью кратковременные дожди, местами грозы, днем без существенных осадков.



Ветер западный: 8 – 13 м/с, местами порывы до 15 – 20 м/с.





Температура воздуха ночью: +7°С…+12°С, днём: +16°С…+21°С.





Орловское Информбюро





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