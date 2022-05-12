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12:45, 12 мая 2022 года 37 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 57 пациентов госпитализированы.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 12 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 37 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализированы 57 человек.



Болезнь победили еще 57 жителей региона. Один пациент скончался. Всего с начала пандемии от COVID-19 в области умерло 1 913 человек.





Орловское Информбюро





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