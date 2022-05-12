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12:29, 12 мая 2022 года Правительство России утвердило новый порядок назначения инвалидности Первый этап вступит в силу уже 1 июля 2022 года и будет касаться формата проведения экспертизы. О том, какие изменения ожидаются, рассказал сенатор Российской Федерации Владимир Круглый.





Правительство РФ утвердило новый порядок установления инвалидности, и он вступит в силу уже первого июля. Какие изменения были внесены?



- Это связано с тем, что предыдущий порядок был введен ровно два года назад, в апреле 2020 года, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, и назывался «Упрощенный порядок назначения инвалидности». Новый порядок отменяет предыдущий, поскольку пандемия сходит на нет, и определяет новые, с моей точки зрения, прогрессивный порядок назначения инвалидности.



Какие конкретно изменения вступят в силу 1 июля?



- В этом порядке предусмотрено три этапа нововведений. На первом этапе, который вступит в силу 1 июля 2022 года, определяется, что гражданин может сам выбрать, как ему пройти освидетельствование на медико-социальной экспертизе - очно либо заочно. Это основное новшество, которое появилось. Правда, здесь есть несколько оговорок. Есть четыре условия, когда человек обязательно должен присутствовать:

- если есть какое-то разночтение в документах, и врачи-эксперты определят несоответствие каких-то документов;

- если эксперты посчитают, что нужно пройти какое-то дополнительное обследование, а они это определяют при личном контакте;

- если человек находится в интернате;

- если нужно внести какие-то изменения в индивидуальную программу реабилитации либо абилитации.



В остальных случаях человек сам может определить, будет ли он присутствовать лично либо это будет чисто документальная экспертиза.



Какие еще этапы будут введены, и в какое время?



- С 1 июля 2023 года вводятся следующие нововведения:

- человек может пройти медико-социальную экспертизу по видеосвязи;

- человек также может обжаловать решение местной медико-социальной экспертизы, подав жалобу на федеральный уровень, также путем видеоконференцсвязи.



А еще через год, с 1 июля 2024 года вводится полностью обезличенная экспертиза. То есть, эксперты будут работать только с медицинской документацией, не зная никаких персональных данных человека. Экспертиза будет проводиться не в том регионе, где проживает человек. То есть, исключается всякий коррупционный фактор. Это, с моей точки зрения, самый совершенный вид экспертизы.



Какая форма, на ваш взгляд самая удобная, и почему?



- Я думаю, что пожилые люди будут использовать более привычную форму переосвидетельствования - личную. Но многие, кто, например, живет в районах области и не может лично приехать для прохождения освидетельствования, будет востребована заочная форма.



А как сегодня человек может получить инвалидность? Какие шаги ему нужно пройти?



- Если пациент считает, что у него возникли условия для назначения инвалидности, он должен обратиться к своему врачу. Кстати, важный момент: если раньше подготовка документов для МСЭ проводилась по месту жительства, то в новом постановлении указано, что любое учреждение - регионального либо федерального уровня, либо частной формы собственности - может подготовить документы для прохождения медико-социальной экспертизы. Человек обращается к врачу, собирается врачебная комиссия, которая определяет, есть ли основание для проведения экспертизы. Если человек не согласен с решением комиссии, то он может сам инициировать подачу документов в МСЭ и пройти освидетельствование без лечебного учреждения.





Елена Литинская





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