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12:39, 12 мая 2022 года Александр Пересвет, совершающий одиночный мотопробег, посетил Орел Он уже проехал тысячу километров. С мотоциклистом встретилась корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова.





Обладатель нескольких рекордов Гиннесса, известный мотопутешественник Александр Пересвет посетил Орел. Он совершает мотопробег по местам боевой славы. Стартовал в Петровске, уже побывал в Пензе, Тамбове, Воронеже, Курске. Конечная точка – Ржев. Транспорт, на котором передвигается Александр, легендарный мотоцикл К-650, по документам - 1952 года выпуска. С ветерком на таком вряд ли получится прокатиться: средняя скорость всего 50-60 километров в час.



Цель одиночного мотопробега - объехать на ретро-мотоцикле как можно больше городов-героев и городов воинской славы. В Орле мотоциклист возложил цветы к мемориалу героям-танкистам.





Юлия Сабельникова





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