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12:49, 12 мая 2022 года

Сегодня – День медицинской сестры

В Орле представителей этой профессии с праздником поздравили активисты Народного фронта.


В Орловской больнице скорой медицинской помощи имени Семашко работают 340 медицинских сестер и братьев. За два года пандемии большинство из них буквально жили на работе. Но как бы тяжело не приходилось, они признаются, что это не профессия, а призвание. И сегодня дежурство для некоторых из них началось с благодарственных писем. В больницу приехали активисты Народного фронта, чтобы сказать спасибо за такой необходимый труд.

Николай Куревин, сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Орловской области: «Лидер народного фронта, наш президент говорил всегда, что первичному звену здравоохранения нужно уделять первостепенное значение. Медсестры и медбратья, это те люди, которые душой и сердцем всегда с больными, они профессионально помогают. Поэтому хочется им за это поклониться, поблагодарить за то, что они спасают жизни».

Всего численность среднего медицинского персонала в Орловской области - 6 800 человек.


Юлия Опанасюк


 
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