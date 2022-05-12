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13:30, 12 мая 2022 года Орловские яхтсмены завоевали несколько наград на гонке в Курской области Соревнования завершилось в Курчатове.





С 6 по 10 мая в городе Курчатове Курской области проходил Кубок России в классе «Микро» и местное первенство по парусному спорту в нескольких классах.



В абсолютном зачете в классе «Луч-стандарт» первое место завоевал Георгий Грамматчиков, выступавший за орловскую Федерацию парусного спорта, на третьем месте – Дмитрий Митрохин из СШОР № 10. В классе «Оптимист» среди девочек первое место заняла Анна Монахова, второй стала Юлия Полякова. Обе также являются представительницами упомянутой спортшколы.



Фото: сообщество «Парусный спорт в Орле» в «ВКонтакте»





Орловское Информбюро





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