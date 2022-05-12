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14:00, 12 мая 2022 года Возведение временных переправ на орловском Красном мосту планируется начать с 15 мая Необходимые материалы уже заказаны.





Возведение временных переправ – пешеходной и коммуникационной – на Красном мосту в Орле планируется начать с 15 мая. Об этом сообщает региональный информационный портал. Как рассказал накануне в ходе прямого эфира губернатор Андрей Клычков, конструкции пешеходной переправы прошли обследование, подводные работы завершены.



Необходимые материалы для строительства объектов заказаны, со вчерашнего дня монтируется кран. Также заключен договор на перенос инженерных сетей.





Орловское Информбюро





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