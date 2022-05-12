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13:23, 12 мая 2022 года

Орловский ансамбль танца «Цветы планеты» отметил юбилей

Заслуженный коллектив народного творчества Орловской области радует зрителей уже на протяжении 40 лет. На юбилейном концерте побывала корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина.


В Орле состоялся праздничный концерт, посвященный 40-летнему юбилею ансамбля танца «Цветы планеты». Ансамбль, созданный в Орловской детской хореографической школе, носит звание Заслуженного коллектива народного творчества Орловской области. Для праздничного концерта были выбраны самые яркие номера, в том числе и постановки первого руководителя ансамбля Элеоноры Панковой.

Ансамбль был основан в 1981 году. Но из-за пандемии 40-летний юбилей удалось отметить только сейчас. В торжественной обстановке педагоги хореографической школы получили поздравления и награды за работу.

Худрук ансамбля Наталья Минакова - бывшая воспитанница Элеоноры Панковой, в детстве сама танцевала в этом коллективе.

Наталья Минакова, художественный руководитель Заслуженного коллектива народного творчества Орловской области, ансамбля танца «Цветы планеты»: «Самой выступать проще, сложнее смотреть, когда дети выступают. Стараешься прививать любовь к искусству, чтобы они на сцене раскрывались полностью, что и дала мне Элеонора Михайловна Панкова».

Воспитанники ансамбля не раз побеждали в престижных хореографических конкурсах. Но на праздничном концерте за призовые места не борются, а выступают для педагогов, родителей, других учеников школы и гостей. 40-летие коллектива - праздник для каждого участника ансамбля.


Татьяна Тимохина


 
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