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13:51, 12 мая 2022 года В Орле подвели итоги ежегодного творческого конкурса имени Курнакова На конкурс было прислано полторы тысячи работ.





В Орле подвели итоги ежегодного творческого конкурса имени Андрея Ильича Курнакова. В этот раз его назвали «Славлю Родину свою». Полторы тысячи работ прислали ребята из всех уголков области, жюри отобрало самые лучшие. 250 живописных работ, а также графика, декоративно-прикладное искусство, фотографии заняли все залы выставочного центра. Только награждение участников длилось около 40 минут.



Детские рисунки вызывают и радость, и удивление, и восхищение. Тут и русские народные сказки, и герои любимых книг, портреты членов семьи, история и этнография, спортивные походы.



Сергей Козлов, директор ОХУ им. Г.Г. Мясоедова, член жюри областного конкурса юных художников им. А.И. Курнакова: «Мы просто удивляемся, что каждый год все талантливее становятся наши ребята. Очень много появилось новых интересных имен, и особенную радость доставляют работы младшей группы».

Гран-при конкурса получила шестилетняя Варвара Дубровина. Целый цикл своих рисунков она представила на выставку, но две ее работы – «Хорошее настроение» и «Плохое настроение» - получили большинство голосов жюри.



Десятки лауреатов и дипломантов этого конкурса, приехали из разных районов области, чтобы принять участие в открытии выставки. И главная тема - любовь к Родине - есть в каждом рисунке.



В выставке приняли участие и дети-беженцы из Донбасса.





Эва Стасюлевич





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