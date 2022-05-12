Главная » Новости



14:40, 12 мая 2022 года В Ливенском районе лже-волонтеры украли у пенсионера четверть миллиона рублей Преступление совершили двое неизвестных мужчин. Полицейские занимаются их розыском.





В Ливенском районе полицейские расследуют уголовное дело о краже 250 тысяч рублей у 73-летнего пенсионера. Двое неизвестных мужчин совершили преступление под видом волонтеров – сообщили, что бесплатно опилят деревья в саду. Один из злоумышленников отвлекал хозяина разговором, а второй пошел якобы знакомиться с объемом работы, но на деле – взламывать запасной вход в дом. Через 10 минут визитеры ушли, и вскоре пожилой мужчина заметил пропажу денег, – сообщили в областном УМВД.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2