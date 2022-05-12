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15:33, 12 мая 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





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- В Книгу рекордов Гиннесса - через Орел. Мотопутешественник объехал всю России по дорогам славы.



- Школа мастера. В Орле подвели итоги конкурса имени Курнакова.



- Сегодня – День медицинской сестры. На Орловщине в их рядах есть и мужчины.



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