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16:17, 12 мая 2022 года Бывший начальник одного из управлений «Орелводоканала» подозревается в получении взяток Из материалов дела следует, что мужчина брал деньги в обмен на содействие в заключении контрактов с московской фирмой.





СУ СК России по Орловской области сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «получение взятки» в отношении бывшего начальника управления по закупкам и снабжению МПП ВКХ «Орелводоканал». Материалы для делопроизводства предоставили региональные УМВД и УФСБ.



По версии следствия, подозреваемый несколько лет систематически получал от индивидуального предпринимателя, представляющего московское общество с ограниченной ответственностью, деньги за содействие в беспрепятственном заключении между фирмой и «Орелводоканалом» договоров поставки продукции, а также за помощь в поддержании между организациями долгосрочных, беспрепятственных финансовых и хозяйственных отношений. За это время подозреваемый успел получить 102 тысячи рублей, – сообщили в Следкоме.





Орловское Информбюро





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