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16:53, 12 мая 2022 года В Орле реконструировали танковые баталии под Прохоровкой За битвой радиоуправляемых моделей следила съемочная группа ГТРК «Орел».





Битва под Прохоровкой навсегда вошла в историю как одно из самых крупных танковых сражений. В 1943 году она изменила ход Великой Отечественной войны. В Орле решили реконструировать сражение, используя радиоуправляемые модели танков Т-34 и «Тигр». Игрушечную битву организовали в центре патриотического воспитания «Патриот 57».



Андрей Панарин, специалист отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке центра «Патриот 57»: «Мы отрабатываем тот переломный эпизод Курской битвы, когда было дано встречное танковое сражение, в ходе которого нашими войсками была удержана в своих руках железнодорожная станция Прохоровка. После чего немецкое наступление прекратилось, и фашисты начали отодвигаться на запад».

Центр «Патриот 57» планирует на День танкиста, который отмечается 11 сентября, провести для ребят соревнования по танковому биатлону - также на радиоуправляемых моделях. Правда, там будут использованы образцы современных машин. Что касается прошедшего Первенства по танковому бою, оно станет ежегодным. Турнир собрал почти полсотни участников из разных военно-патриотических клубов региона.





Антон Киселёв





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