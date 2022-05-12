В Орле обсудили необходимость создания реабилитационного центра для детей-инвалидов

Обсуждение прошло в Орловской торгово-промышленной палате с участием сенатора Владимира Круглого.

В Орловской области медицинскую реабилитацию для детей-инвалидов на сегодняшний момент осуществляют только два учреждения: одноимённое отделение в НКМЦ имени Зинаиды Круглой и детский санаторий «Орловчанка». При этом в помощи нуждается около 3000 маленьких орловцев. Необходимость создания реабилитационного центра для детей-инвалидов обсудили в Орловской торгово-промышленной палате.

Во встрече приняли участие эксперты в данной сфере, родители детей-инвалидов, а также сенатор РФ Владимир Круглый.

Владимир Круглый, сенатор Российской Федерации: «Могут быть разные решения - или строительство новых, или расширение существующих мощностей, или все это можно делать параллельно. Во всяком случае сегодня собрались заинтересованные люди, специалисты, эксперты, для того чтобы принять предварительное решение, с которым выйдут на областной совет, на губернатора области».

Выводы, сделанные на заседании, было решено направить на рассмотрение в Орловский облсовет и правительство региона.