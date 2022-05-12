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17:53, 12 мая 2022 года

Члены правительства Орловской области обсудили с Иреком Файзуллиным окончание стройки Многопрофильного медцентра

Встреча в режиме видеоконференции состоялась сегодня.


Члены правительства Орловской области приняли участие в  видеоконференции с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. Обсуждалось окончание строительства Многопрофильного медцентра Орловской областной клинической больницы.  Завершение предусмотрено в рамках федеральной адресной инвестпрограммы на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов.
 
В ходе совещания губернатор Андрей Клычков отметил, что во исполнение поручения председателя правительства РФ Михаила Мишустина, посетившего объект минувшей осенью, Минздравом РФ был согласован концепт дальнейшего использования Многопрофильного медцентра, предоставленный регдепартаментом здравоохранения. Кроме того, Министерством здравоохранения было согласовано медико-технологическое задание на завершение строительства объекта.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области



Артём Ежаков


 
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