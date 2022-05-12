Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Сегодня – День медицинской сестры. В Орле представителей этой профессии с праздником поздравили активисты Народного фронта.





- В Орле обсудили необходимость создания реабилитационного центра для детей-инвалидов. Обсуждение прошло в Орловской торгово-промышленной палате с участием сенатора Владимира Круглого.





- В Орловской области продолжается голосование по выбору объектов для благоустройства в 2023 году. Сделать выбор можно до 30 мая.





- В Орле реконструировали танковые баталии под Прохоровкой. Игрушечную битву организовали в центре патриотического воспитания «Патриот 57».