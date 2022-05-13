Орловские волонтеры помогли в организации празднования Дня Победы в Москве

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9:17, 13 мая 2022 года
Орловские волонтеры помогли в организации празднования Дня Победы в МосквеВ столице работали несколько десятков наших активистов.
Послы Победы Юлия Чернышова и Владимир Семенов участвовали в организации парада Победы на Красной площади в Москве, – сообщает
региональный информационный портал. Волонтеры подготовили трибуны для гостей и сопровождали ветеранов Великой Отечественной войны.
Еще 50 наших волонтеров помогли в организации шествия «Бессмертного полка» в столице. Они обеспечивали «живой коридор», дав возможность стройно пройти колонне людей.
Фото: информационный портал Орловской области
Артём Ежаков