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9:17, 13 мая 2022 года Орловские волонтеры помогли в организации празднования Дня Победы в Москве В столице работали несколько десятков наших активистов.







Послы Победы Юлия Чернышова и Владимир Семенов участвовали в организации парада Победы на Красной площади в Москве, – сообщает региональный информационный портал. Волонтеры подготовили трибуны для гостей и сопровождали ветеранов Великой Отечественной войны. Еще 50 наших волонтеров помогли в организации шествия «Бессмертного полка» в столице. Они обеспечивали «живой коридор», дав возможность стройно пройти колонне людей.

Фото: информационный портал Орловской области







Артём Ежаков





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