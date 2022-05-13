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8:12, 13 мая 2022 года

На орловском ипподроме открывается летний беговой сезон для лошадей рысистых пород

Первые соревнования пройдут в эту субботу, 14 мая. Посмотреть на них приглашаются все желающие.


14 мая на Орловском областном ипподроме состоится открытие Летнего бегового сезона для лошадей рысистых пород. Об этом сообщает региональный информационный портал. Свои умения покажут наездники Александровского конного завода Курской области и Злынского конезавода Орловской области.
 
Соревнования пройдут в четырех номинациях: «Открытие летнего бегового сезона»; «Весенний»; «В честь Дня Победы»; «В честь 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне». Начало – в 12:00.



Артём Ежаков


 
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